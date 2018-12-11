أستراليا من أكبر مصدّري الأسلحة وروسيا الثانية عالميا

معهد ستوكهولم لأبحاث السلام يؤكد أن أمريكا تحتل المرتبة الأولى في العالم كأكثر بلد مصدر للسلاح يليها روسيا ثم المملكة المتحدة.

انتزعت روسيا المركز الثاني من بريطانيا على قائمة أكبر الدول المنتجة للأسلحة التي تتصدّرها الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقد بلغ إجمالي المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 مجموعة مصنعة للأسلحة في العالم 398 مليار دولار في عام 2017، وهو زيادة بنسبة 2.5% من عام 2016.

وبقيت الولايات المتحدة في الصدارة مع 42 شركة ارتفعت نسبة مبيعاتها 2 بالمئة إلى 226.6 مليار دولار، أي ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركات المئة المدرجة على القائمة.

وتمكنت روسيا من احتلال المركز الثاني على القائمة بعد أن سجلت الشركات الروسية نموا كبيرا في مبيعات الأسلحة منذ عام 2011. وهذه السنة بلغت حصة روسيا من اجمالي المبيعات 9.5% وهو يساوي 37.7 مليار دولاد أمريكي.

شركة لوكهيد مارتن حافظت على الصدارة كأكبر شركة لصناعة الأسلحة في 2017 مع مبيعات بلغت 44,9 مليار دولار، بحسب المعهد.

أما بريطانيا، أكبر منتج للأسلحة في أوروبا الغربية، فتراجعت الى المركز الثالث وقد بلغ إجمالي مبيعاتها 35.7 مليار دولار.

وكان لأستراليا حصة في التقرير، فحلت شركة Austal الأسترالية المصنعة للأسلحة في المرتبة 80، متقدمة 3 مراكز عن السنة الفائتة.

وأفاد تقرير المعهد بأن مبيعات الشركات التركية ارتفعت بنسبة 24% في عام 2017 ما يعكس توجهاً لدى أنقرة "لتطوير قطاع صناعة الأسلحة من أجل تلبية الطلب المتنامي على الأسلحة وتقليص اعتمادها على المورّدين الأجانب". وأشار المعهد إلى استثناء التقرير للصين بسبب عدم توفّر أي أرقام عنها.