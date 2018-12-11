حدث في مثل هذا اليوم December 11, 2018

أحداث سياسية وعامة
1792 - بدأ محاكمة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة من قبل المؤتمر الوطني في الثورة الفرنسية.
1936 - ملك المملكة المتحدة إدوارد الثامن يتنازل عن العرش ليتزوج من الأمريكية واليس سمبسون.
1941 - ألمانيا وإيطاليا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
1947 - إنشاء منظمة اليونسيف العالمية لرعاية الأطفال.
1948 - صدور "قرار مجلس الأمن رقم 194" والقاضي بتدويل مدينة القدس، وإنشاء لجنة التوفيق الدولية للفلسطينيين.
1957 - صدور قرار من الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
1960 - مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي.
1964 - تشي جيفارا يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
1967 - جورج حبش يعلن تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
1972 - هبوط رواد المركبة أبولو 17 على سطح القمر.
1974 - لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة تحيل قضية الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية.
1981 - الملاكم العالمي محمد علي كلاي يلعب آخر مبارياته ثم يعتزل الملاكمة.
1994 - رئيس روسيا بوريس يلتسن يصدر أوامره للقوات الروسية بالتوجه نحو الشيشان فيما عرف بالحرب الشيشانية الأولى.
1997 - فتح باب التوقيع على اتفاقية كيوتو.
2003 - انفجار طرد بريدي مرسل لرئيس تحرير "جريدة السياسة الكويتية"، وأدى الإنفجار إلى إصابة مدير مكتبه بجروح طفيفة.
2013 - اختيار البابا فرنسيس "شخصية العام" لسنة 2013 من قبل مجلة التايم الأمريكية.
2015 - رئيس غامبيا يحيى جامع يُعلن تحويل بلاده إلى جُمهوريَّة إسلاميَّة في خُطوةٍ اعتبرها تخليصًا لِغامبيا من ماضيها الاستعماري.
2016 - مقتل 25 شخصاً وإصابة 49 آخرين جراء تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في القاهرة.
2017 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن من قاعدة حميميم، بدء سحب قوات بلاده بشكل جزئي من سوريا.
مواليد
1475 - البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1843 - روبرت كوخ، طبيب وعالم بكتيريا ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1905.
1882 - ماكس بورن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.
1911 - نجيب محفوظ، أديب وروائي مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.
1918 - ألكسندر سولجنيتسين، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1970.
1919 - عبد الحكيم عامر، نائب القائد العام للقوات المسلحة المصرية.
1925 - بول غرينغارد، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2000.
وفيات
1241 - أوقطاي خان، حاكم إمبراطورية المغول.
1282 - ميخائيل الثامن باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1840 - الإمبراطور كوكاكو، إمبراطور اليابان.
1938 - كريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.
1978 - فنسانت دو فينيو، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1955.
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