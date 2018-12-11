حدث في مثل هذا اليوم December 11, 2018

أحداث سياسية وعامة

1792 - بدأ محاكمة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة من قبل المؤتمر الوطني في الثورة الفرنسية.

1936 - ملك المملكة المتحدة إدوارد الثامن يتنازل عن العرش ليتزوج من الأمريكية واليس سمبسون.

1941 - ألمانيا وإيطاليا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

1947 - إنشاء منظمة اليونسيف العالمية لرعاية الأطفال.

1948 - صدور "قرار مجلس الأمن رقم 194" والقاضي بتدويل مدينة القدس، وإنشاء لجنة التوفيق الدولية للفلسطينيين.

1957 - صدور قرار من الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

1960 - مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي.

1964 - تشي جيفارا يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

1967 - جورج حبش يعلن تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

1972 - هبوط رواد المركبة أبولو 17 على سطح القمر.

1974 - لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة تحيل قضية الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية.

1981 - الملاكم العالمي محمد علي كلاي يلعب آخر مبارياته ثم يعتزل الملاكمة.

1994 - رئيس روسيا بوريس يلتسن يصدر أوامره للقوات الروسية بالتوجه نحو الشيشان فيما عرف بالحرب الشيشانية الأولى.

1997 - فتح باب التوقيع على اتفاقية كيوتو.

2003 - انفجار طرد بريدي مرسل لرئيس تحرير "جريدة السياسة الكويتية"، وأدى الإنفجار إلى إصابة مدير مكتبه بجروح طفيفة.

2013 - اختيار البابا فرنسيس "شخصية العام" لسنة 2013 من قبل مجلة التايم الأمريكية.

2015 - رئيس غامبيا يحيى جامع يُعلن تحويل بلاده إلى جُمهوريَّة إسلاميَّة في خُطوةٍ اعتبرها تخليصًا لِغامبيا من ماضيها الاستعماري.

2016 - مقتل 25 شخصاً وإصابة 49 آخرين جراء تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في القاهرة.

2017 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن من قاعدة حميميم، بدء سحب قوات بلاده بشكل جزئي من سوريا.

مواليد

1475 - البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1843 - روبرت كوخ، طبيب وعالم بكتيريا ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1905.

1882 - ماكس بورن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.

1911 - نجيب محفوظ، أديب وروائي مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.

1918 - ألكسندر سولجنيتسين، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1970.

1919 - عبد الحكيم عامر، نائب القائد العام للقوات المسلحة المصرية.

1925 - بول غرينغارد، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2000.

وفيات

1241 - أوقطاي خان، حاكم إمبراطورية المغول.

1282 - ميخائيل الثامن باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1840 - الإمبراطور كوكاكو، إمبراطور اليابان.

1938 - كريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.

1978 - فنسانت دو فينيو، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1955.