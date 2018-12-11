وزير: أستغرب لما وصلت إليه حالة البلاد

أبدى وزير الزراعة والغابات ، حسب النبي موسى ، استغرابه للحالة التي وصلت إليها البلاد رغم توافر الموارد التي وصفها (بالعجيبة) ، وقال كل من زارنا في السودان استغرب حالنا .
وأعلن الوزير لدى مخاطبته تدشين برنامج تمكين الشباب لزيادة الأعمال الزراعية بقاعة الصداقة عن تطبيق الزراعة الذكية بمشروع الجزيرة ، وقال أن هناك عدداً كبير من المزارعين بالمشروع أصبحوا يديرون حواشاتهم بالموبايل ، وعدد الوزير ميزة الزراعة الرقمية التي تتمثل في زيادة الإنتاج والإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج .
وأستبعد حسب النبي صعوبة إرجاع الشباب للعملية الزراعية دون إتباع الزراعة الذكية ، لافتاً إلى وضع الدولة عدداً من الإستراتيجيات في موازنة العام المقبل بحسب صحيفة آخر لحظة ، من ضمنها تمكين الشباب من خلال إشراكهم في العملية الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد ، ودعا للاهتمام بقطاع الشباب ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تقف عائق أمامهم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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