سرقة مجوهرات بمليار ونصف من عربة محامي شهير بالطائف

تمكن مجهول من السطو على عربة برادو وتخص مستشاراً قانونياً معروفاً بالخرطوم أثناء توقفها أمام مسجد السواحلي بالطائف، وتمكن اللص من الاستيلاء على مجوهرات بقيمة مليون ونصف المليون (مليار ونصف) وكانت عبارة عن (11) غويشة ذهب (داماس) و(13) غويشة ذهب هندي، و(3) أساور كبيرة أحفظ مالك بالإضافة الى (18) خاتماً و(5) وسلسل وعقد كبير .

وكشفت مصادر موثوقة أن المسروقات تخص زوجة المحامي وكانت محفوظة ببنك فيصل الإسلامي الرئاسة، وفي يوم الحادث ذهب الزوج المحامي وقام بإحضارها بغرض حضور مناسبة الجمعة القادمة وقام بوضعها داخل درج سيارته وذهب لقضاء عدة مشاوير وبعدها توجه للصلاة بمسجد السواحلي وعند عودته أكتشف كسر مثلث سيارته واختفاء المجوهرات ليقوم بتدوين بلاغ بقسم الشرقي الخرطوم .

وبالمعاينة الأولية وبحسب صحيفة الإنتباهة اتضح أن هنالك كسراً بمثلث زجاج السيارة إلا أنه لا يوجد كسر بدرج العربة وأتضح بأن الجاني قام بفتح الدرج بمفتاح وقام بسرقة المجوهرات ولم يقم بسرقة مسدس يخص الشاكي كان موجوداً بذات الدرج وتم رفع البصمات وأحالتها للمعامل الجنائية وشرعت الشرطة في التحقيق .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)