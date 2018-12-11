 أمين عام هيئة علماء السودان: تفشي ظاهرة الشماتة في المصائب تحتاج للدراسة

أقرت هيئة علماء السودان بتفشي ظاهرة الشماتة والتشفي في المصائب ، وقال الأمين إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري ، إن الظاهرة طرأت على المجتمع السوداني الذي كان يعرف بأنه من أكثر الشعوب تسامحاً وصبراً ، وعزا الكاروري تفشي الظاهرة بسبب الواقع الذي أصبح يعيشه المواطن زيادة حالة ” الاحتقان ” .

وقال الكاروري : إن الهيئة ليس لديها فتوى ملزمة لأولي الأمر ” لكنه نوه إلى أنه من واجب الحكومة تعريف المواطنين بمايحدث وإشراكهم وأقر أمين هيئة علماء المسلمين بتفشي الربا بسبب الأزمة المالية الأخيرة .

ودعا وزارة الضمان الاجتماعي والجهات الأكاديمية ، بإجراء دراسات بسبب التغيرات التي وعد أمين هيئة علماء السودان ، أن تقليل الصرف الحكومي ليس كافياً للخروج من الأزمة ، وشدد بحسب صحيفة التيار على ضرورة التحرك بفاعلية لقضية زيادة الإنتاج والإنتاجية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)