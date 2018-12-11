إسلامي يطالب رئيس الوزراء بـ(فرم وسحل) معارضيه

طالب قيادي إسلامي بارز رئيس الوزراء معتز موسى بالمسارعة في إعمال القانون لـ(سحل وفرم) حكوميين وأعضاء بالوطني يحولون دون إنفاذ إصلاحاته الاقتصادية، محذراً من عواقب الانتظار .

وقال القيادي البارز في حركة الإصلاح الآن أسامة توفيق في رسالة عاجلة وجهها الى رئيس الوزراء معتز موسى: (من يعوق قراراتك هم من داخل الحكومة والمؤتمر الوطني)،وتساءل:( ما ذنب الشعب ليدفع ثمن تصفية الحسابات والحفر داخل المؤسسة الحاكمة) .

وساق أمثلة باستمرار حركة العربات من نوع (برادو) في شوارع العاصمة وتعثر عمل آلية صناع السوق وحث توفيق رئيس الوزراء على إعمال القانون بحسم، وقال: (القانون يجب أن تكون له أنياب لتفرم هؤلاء وتسحلهم) .

وعدد توفيق بعضا من مظاهر الأزمة الحالية، وعلى رأس ذلك انفلات الأسعار وتأكل الأجور وانعدام السيولة النقدية وصفوف الخبز والوقود، مشيراً الى تعرض النساء الى مضايقات جراء الازدحام في وسائل المواصلات، وشاكياً من عدم عرض قضايا حقيقية على محكمة الفساد .

وقال وبحسب صحيفة الإنتباهة: (محكمة الفساد بلا عمل، وتحكم على من سرق مروحة من فصل مدرسة)، وطالب توفيق معتز بالمسارعة في حسم معارضي سياساته وقال: (تحرك على هؤلاء وإلا فلن يفيد الندم، فالنوايا الطيبة لن تصنع دولة) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)