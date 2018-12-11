المتهمة في قضية المهندسين تطلب مقابلة أطفالها

طالبت الطبيبة المتهمة بقتل والدة زوجها (زوجة رجل الأعمال مهدي الشريف) ، ودفعت بطلب مكتوب عبر موكلها إلى محكمة جنايات أم درمان وسط ، التمست فيه من قاضي المحكمة الإذن من قاضي المحكمة للمتهمة بمقابلة أبنائها بمنزل زويها ، وأشار دفاع المتهمة في طلبه إلى أنها ما زالت متهمة ولم تتم إدانتها بعد نت فيما اكد رئيس هيئة شؤون الأنصار عودة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ، إلى البلاد في أو قبل 19 ديسمبر الحالي .
وقال ممثل الدفاع لقاضي المحكمة ، إسماعيل إبراهيم الإثنين ، أجرى اتصالاً برئيس هيئة شؤون الأنصار الذي بدوره اتصل بالمهدي ، وأكد له استعداده للمثول أمام المحكمة والإدلاء بإفاداته المطلوبة في القضية ، من جهتها أعادت المحكمة إعلان وكيل نيابة والمهدي بإعتبارهما آخر شاهدي دفاع في القضية .
وذلك بعد غياب وكيل النيابة عن الجلسة المقررة لسماعه ، وأفاد ممثل الدفاع بأن وكيل النيابة تم إعلانه بوساطة النائب العام واستلم خطاب الإعلان إلا أنه لم تأت إفادة بأنه تم إعلانه .
عليه حددت المحكمة جلسة بحسب صحيفة آخر لحظة نهاية ديسمبر الحالي ، لمواصلة الإجراءات ، وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بمقتل زوجة رجل الأعمال مهدي الشريف داخل منزلها بالمهندسين في ديسمبر من العام الماضي ، وتم توقيف زوجة ابنها بتهمة قتلها ونهب مبلغ مالي ، فيما أوقفت شقيقة المتهمة بتهمة إستلام مال مسروق ووجهت لهما المحكمة الاتهام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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