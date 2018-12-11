الحكومة: الطيران الإسرائيلي لن يحلق بالأجواء السودانية

كذبت سلطة الطيران المدني حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتياهو عن قرب سماح الخرطوم للطيران الإسرائيلي بالطيران في الأجواء السودانية، وأكدت عدم صحة المعلومة الواردة من نتياهو .

وكان نتياهو قد قال أمس إن شركات الطيران الإسرائيلية ستتمكن من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية في إطار مساع لتحسين العلاقات مع الدول المسلمة، وأكد مدير سلطة الطيران المدني أحمد ساتي باجوري عدم صحة المعلومات الواردة بشأن سماح الحكومة السودانية للطائرات الإسرائيلية العبور بإجوائها، وقال إن الحديث غير صحيح وقطع بعدم حدوث أي اجتماع بينهم وبين مسؤولين إسرائيلي ونظرائهم السودانيين حول سماح لمرور الطيران (العال) .

وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في إفادة لدبلوماسيين إن محادثات مع ديبي ساعدت في فتح مسار جوي جديد الى إمريكا الجنوبية، وأضاف وهو يشير الى خريطة “في الوقت الراهن يمكننا التحليق فوق تشاد وتم الاتفاق على ذلك بالفعل” .

وتشير كل الظواهر الى أننا يمكننا كذلك التحليق فوق السودان، ولم يدل المتحدثون باسم نتياهو بمزيد من التفاصيل ولم يتضح متى ستتمكن رحلات الطيران الإسرائيلية من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية التي وصفها رئيس الوزراء بأنها رابع أهم وجهة سفر لإسرائيل .

وفي ذات السياق وبحسب صحيفة الإنتباهة قال نتياهو أمس إن السلطان قابوس وافق على تحليق رحلات شرطة طيران (العال) الإسرائيلية فوق البلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)