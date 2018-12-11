وكيل النفط المقال: (أقسم بالله لم أخطئ)

أقور وكيل النفط والمعادن المقال ، علي عبد الرحمن بأن أزمة الوقود التي تشهدها البلاد تسببت في إقالته ، وأكد عبد الرحمن أنه لم يرتكب أي خطأ بالوزارة طيلة فترة عمله بها .

وقال بحسب صحيفة آخر لحظة (والله العظيم لم أخطئ ولم أفعل شيئاً مخالفاً للقانون ، وأبدى عبد الرحمن احترامه لقرار رئيس الوزراء ، وقال ربما رأى رئيس الوزراء أننا قصرنا في عملنا) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)