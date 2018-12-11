  الخارجية الهندية تكرم ريماز ميرغني

نظمت السفارة الهندية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار مساء الأحد ليلة ثقافية كبرى بالمسرح القومي بأم درمان ، قدمت فيها فرقة راجستان الهندية عروضاً في الغناء والرقص الاستعراضي الشعبي .
وتم خلال الليلة تكريم الفنانة ريماز ميرغني من قبل السفير الهندي وحرمه ،وذلك لآدائها أغنية هندية ، وقال السفير بحسب صحيفة آخرلحظة في كلمته للحفل إن التكريم جاء بتوصية خاصة من وزارة الخارجية الهندية ، التي وصفت ريماز بأنها من الفنانات المميزات في الوطن العربي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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