  الخارجية الهندية تكرم ريماز ميرغني

نظمت السفارة الهندية بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار مساء الأحد ليلة ثقافية كبرى بالمسرح القومي بأم درمان ، قدمت فيها فرقة راجستان الهندية عروضاً في الغناء والرقص الاستعراضي الشعبي .

وتم خلال الليلة تكريم الفنانة ريماز ميرغني من قبل السفير الهندي وحرمه ،وذلك لآدائها أغنية هندية ، وقال السفير بحسب صحيفة آخرلحظة في كلمته للحفل إن التكريم جاء بتوصية خاصة من وزارة الخارجية الهندية ، التي وصفت ريماز بأنها من الفنانات المميزات في الوطن العربي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)