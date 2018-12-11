حريق هائل بمخازن الخندقاوي بأم درمان وشرطة الدفاع المدني تسيطر على الموقف

اندلع حريق هائل بمخازن الخندقاوي بأم درمان بالقرب من مستشفى التجاني الماحي مساء الإثنين وفور وقوع الحريق واستلام قطاع شرطة الدفاع المدني أم درمان التابعة لشرطة الدفاع المدني ولاية الخرطوم البلاغ تحركت عدد من عربات الإمداد والتناكر وقوة قوامها عدد كبير من رجال الإطفاء تحت إشراف قيادات شرطة الدفاع المدني لإطفاء الحريق .

وتمكنت من السيطرة عليه وإطفاء الحريق وبالتالي تمكنت من إنقاذ الأماكن المجاورة لمسرح الحادث كما قامت شرطة محلية أم درمان بتأمين مركز الحادث ومنع وصول المواطنين حفاظاً على أرواحهم حتى نهاية الحريق .

وبحسب صحيفة الدار الجدير بالذكر أن المخزن يحتوي على آليات زراعية (طلمبات وسيور) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)