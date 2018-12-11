أمطار قادمة إلى البلاد

الخليج 365 | فريق التحرير

ترتفع درجات الحرارة بشكل محدود، الثلاثاء، لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها العامة، قبل أن يعبر يوم الأربعاء منخفض سريع حاملاً أمطارًا تبدأ من شمال البلاد ثم تمتد إلى وسطها وجنوبها.

ويكون الجو اليوم (الثلاثاء) باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا بوجه عام، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مع وجود فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في شمال فلسطين.

وتتراوح درجات الحرارة فوق الجبال بين 14-16 درجة مئوية، وبين 18-20 درجة مئوية في المناطق الداخلية المنخفضة، وبحدود 20 درجة على السواحل، و23 درجة في أريحا.

ويوم الأربعاء، تتأثر البلاد بامتدادٍ لمنخفض جوي يتحرك سريعًا من شمال جزيرة قبرص نحو شمال شرق الأراضي التركية، فيطرأ انخفاضٌ طفيفٌ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة تدريجيًا نهارًا واعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخاتٍ من الأمطار في شمال البلاد، بما فيها محافظات شمال الضفة، قد تكون رعدية وغزيرة بشكلٍ محدود .ثم مع ساعات المساء الأولى والليل، تمتد الأمطار نحو الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد، فيما تكون الرياح خلال يوم الأربعاء جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة .

وخلال الفجر، وساعات الصباح الباكر من يوم الخميس، تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخاتٍ متفرقةٍ من الأمطار، لاسيما في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد، قبل أن تتوقف فرص هطول الأمطار ظُهرًا مع بقاء الأجواء غائمة جُزئيًا وباردة بوجه عام .

وتتراوح درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس فوق الجبال بين 13إلى 14 درجة، وفي المناطق الداخلية المنخفضة بين 17-19 درجة، وبحدود 20 درجة في السواحل، وبحدود 21 إلى 22 درجة في أريحا والأغوار.