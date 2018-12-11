صور | مستوطنون ينفذون أعمال تخريب في بيتين

الخليج 365 | فريق التحرير

أعطب مستوطنون، سياراتٍ فلسطينية، وخطوا شعارات معادية، في قرية بيتين قرب رام الله، بعد تسللهم إليها فجر الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين رسموا "النجمة السداسية" وشعاراتٍ معادية وعنصرية مثل "الموت العرب"، وأخرى تتوعد بالانتقام، على جدران منازل في القرية، وعلى عدد من السيارات أيضًا، كما أعطبوا إطارات سياراتٍ أيضًا.

وكان مستوطنون هاجموا بالحجارة، السيارات الفلسطينية التي مرت قرب بيتين وحاجز "بيت إيل"، ردًا على إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة 7 مستوطنين قرب مستوطنة "عوفرا".