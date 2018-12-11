حملة اعتقالات بالضفة ليلاً واندلاع مواجهات

الخليج 365 | فريق التحرير

شنَّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية، فجر الثلاثاء، طالت 20 شابًا على الأقل، أكثر من نصفهم ينتمون لقرية تل في نابلس؛ ومدينة طوباس التي اندلعت مواجهات أثناء اقتحامها وأسفرت عن إصابات بالرصاص، فيما بقية المعتقلين ينتمون لعدة محافظات.

والمعتقلون من تل هم، ياسر بلال يامين، ومالك ومحمد بلال اشتية، وبراء عصام ريحان، وعمرو ريحان، وقتيبة تيسير عصيدة، ومحمود مصطفى عصيدة، ومحمود صقر عصيدة.

أما المعتقلون من طوباس فهم من عائلة واحدة، وهم، أحمد رضوان دراغمة، وأشقاءه الثلاثة محمد ومحمود ويعقوب، وقد اندلعت مواجهات في المدينة خلال اقتحامها وأسفرت عن ثلاث إصابات بالرصاص الحي.

وفي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال، الباحث المتخصص في الشأن العبري جلال رمانة من أحد أحياء المدينة، ومحمود سعيد شريتح من المزرعة الغربية، وعامر رياض الطيراوي، وفايز سمير الطيراوي من مخيم الجلزون

كما اعتقل جيش الاحتلال، عماد غالب أبو هنية من عزون شرق قلقيلية، وعماد أحمد عصبة من علار شمال طولكرم، وعبد الرحمن أحمد شحادة من عوريف في نابلس. فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب هاني الصيفي من مخيم الدهيشة في بيت لحم، إثر مداهمة مكان عمله في القدس المحتلة.