أميركا والصين.. جدول زمني “للحرب الجديدة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:02 صباحاً - أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أن مسؤولا صينيا بحث هاتفيا مع مسؤولين أميركيين، جدولا زمنيا للمفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع التجاري بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، بحث هاتفيا مع كل من وزير التجارة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر، سبل تنفيذ “التفاهم” الذي توصل إليه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ، خلال قمتهما الأخيرة التي عقدت في 30 نوفمبر في بوينوس آيرس.

ويومها اتفق الرئيسان على هدنة لمدة 90 يوما تنتهي في الأول من مارس المقبل، تجمد خلالها واشنطن تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرسوم الجمركية العقابية السارية حاليا على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية للولايات المتحدة سنويا.

وفي بيانها المقتضب، قالت بكين إن ليو بحث مع المسؤولين الأميركيين في “الجدول الزمني للمشاورات الاقتصادية والتجارية المقبلة”، من دون أن تحدد أين ومتى سيحدث ذلك.

ولم يوضح البيان كذلك ما إذا كان المسؤول الصيني قد بحث مع المسؤولين الأميركيين قضية المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات مينغ وانزو، التي اعتقلتها كندا بناء على مذكرة توقيف أميركية، لاشتباه الأميركيين بانتهاكها عقوباتهم على إيران.

المصدر سكاي نيوز عربية