“أنفاق حزب الله” إلى موسكو.. وفد إسرائيلي يزور روسيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:02 صباحاً - كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن وفدا من الجيش سيتوجه إلى روسيا الثلاثاء لبحث العملية العسكرية على الحدود مع لبنان ضد “أنفاق حزب الله”، والتي كان الجيش الإسرائيلي أعلن عنها الثلاثاء الماضي، مطلقاً ما أسماها عملية درع الشمال، التي قد تستمر عدة أسابيع.

وخلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، سيبلغ الوفد “المؤلف من ضباط كبار يقودهم رئيس العمليات في الجيش الجنرال أهارون هاليفا” الجيش الروسي “التقدم في العملية” قرب لبنان، وفقا لبيان الجيش.

وفي سياق متصل، تابع الجيش الإسرائيلي الاثنين عمليات الحفر في منطقة كروم الشراقي، في بلدة ميس الجبل، وذلك ضمن المساحة المتنازع عليها بين الخط الأزرق والسياج الشائك على الحدود اللبنانية، حيث أحضر جيش الاحتلال ٤ جرافات وبدأ بالحفر لبناء ساتر ترابي منذ الصباح في المنطقة تمهيداً للبدء بعملية البحث عن أنفاق.

وكانت إسرائيل أعلنت في الخامس من ديسمبر عن 3 أنفاق، قالت إن حزب الله حفرها من الحدود مع لبنان، نحو الجانب الإسرائيلي. ما استتبع زيارة وفد من قوات الأمم المتحدة في لبنان لإسرائيل، حيث أكد وجود نفق بالقرب من الحدود اللبنانية، دون ذكر حزب الله.

والأسبوع الماضي، اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية هذه الأنفاق.

في حين أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب أن بوتين “أكد الحاجة إلى الاستقرار على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

في المقابل، أعاد نتنياهو مجدداً تأكيد “تمسك إسرائيل بمنع الوجود الإيراني في سوريا والتحرك ضد أي عدوان من إيران وحزب الله”.

المصدر: وكالات