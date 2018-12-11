كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:02 صباحاً - ذكر مسؤول أمني كبير أن هجوماً استهدف أفراداً من جهاز المخابرات الأفغاني خارج العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء. وأكد المسؤول أن الهجوم قد أودى بحياة ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصاب ستة آخرين. وقال المسؤول إن الهجوم انتحاري واستهدف فريقا من جهاز المخابرات الأفغاني، لكن لم يقدم مزيدا من التفاصيل لرويترز. المصدر: – العربية.نت Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 بهجوم انتحاري على فريق من المخابرات الأفغانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صوت لبنان وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صوت لبنان ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .