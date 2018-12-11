كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل 4 دواعش واعتقال 2 في الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واعتقال إثنين آخرين، بعد اشتباكات فيشمال غرب الموصل 400 كيلومتراً، شمال بغداد.

وقال العميد، دريد سعيد، قائد محور بادوش، إن "عناصر من الجيش العراقي صدوا اليوم هجوماً شنه عناصر من داعش، على نقطة مراقبة للجيش العراقي، في قرية البوير التابعة لناحية بادوش شمال غرب الموصل، وتمكنوا من قتل 4 من عناصر التنظيم واعتقال إثنين آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار إلى جهة مجهولة".