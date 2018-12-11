كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحالف واشنطن يقصف بـ"الخطأ" مواقع للأكراد شرقي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت طائرات تحالف واشنطن الدولي غاراتها على شرقي الفرات في سوريا، وقصفت أمس الاثنين بـ"الخطأ" مواقع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" عند مستشفى مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية، أن القصف تم بالطائرات الحربية وتسبب بإصابة 15 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية.

وأشارت المصادر إلى أن القصف جاء عقب هجوم معاكس شنه تنظيم داعش على مستشفى بلدة هجين شرقي دير الزور، حيث تمكنت "قسد" من السيطرة على المستشفى بعد معارك عنيفة مع التنظيم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها مقاتلات التحالف الدولي بالخطأ كما تؤكد، مواقع للقوات الكردية في محيط بلدة هجين، في إطار عملية عاصفة الجزيرة التي أطلقتها "قسد" بدعم من التحالف لطرد داعش من شرقي الفرات.