كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تبني قاعدة بحرية جديدة في البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الدفاع التركية ببناء قاعدة بحرية جديدة في البحر الأسود في منطقة طرابزون شمال شرقي البلاد.

وأفادت قناة "إن تي في" التركية، اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر، أن هذه القاعدة ستكون التاسعة لدى القوات البحرية التركية.

إذ تملك تركيا حاليا قواعد بحرية في مرسين ولواء الإسكندرون على البحر المتوسط، وأكاساس وفوكا في بحر إيجه، وغولوكوك في بحر مرمرة، وإيريجلي في البحر الأسود، إضافة إلى إسطنبول وكاناكالي في مضيق البوسفور والدردنيل.

ومن الجدير بالذكر أن 400 عسكري و200 مدني من المختصين سيعملون في القاعدة الجديدة. وستقام في ميناء شامبورنو في بلدة سورمين.

وقد لعب وجود شركات لبناء السفن في تلك المنطقة دورا مهما في اتخاذ قرار إقامة القاعدة في طرابزون.