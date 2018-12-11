كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انضمام نائب بريطاني جديد لقائمة عدم الثقة بتيريزا ماي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "تايمز" أن النائب في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، بعث رسالة بعدم الثقة في رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى لجنة مكلفة بسباقات الزعامة في حزب المحافظين.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن كريسبين بلانت أصبح النائب السادس والعشرين في الحزب الذي يقدم على هذه الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن بلانت قوله: "أريد أن أشجع أولئك الذين يفكرون في الأمر.. أن يفعلوه"، في إشارة إلى حشد العدد الكافي من الأصوات لحجب الثقة عن ماي.

وأرجأت ماي الاثنين تصويتا بشأن اتفاقها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في ظل احتمال رفضه، وأبلغها أعضاء حزبها بأنها ستواجه هزيمة برلمانية نكراء إذا مضت في التصويت على قانون الخروج من الاتحاد بصيغته الراهنة.

وفتح قرار ماي الذي جاء عشية الموعد المحدد لإجراء التصويت، الباب أمام مجموعة من النتائج المحتملة التي تتراوح بين خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل أسابيع من الموعد المقرر للانسحاب في 29 مارس، أو إجراء استفتاء ثان على الخروج.