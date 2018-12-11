كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 4.2 ريختر تضرب بحر إيجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، صباح الثلاثاء، بحر إيجة بين تركيا واليونان. أفادت بذلك رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في تركيا (أفاد) عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني. وذكر البيان أنه في تمام الساعة الـ07.11 بالتوقيت المحلي التركي (04.11 ت.غ) وقعت هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجات على مقياس ريختر مركزها قبالة سواحل منطقة مغنيسيا اليونانية. ولفت البيان إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

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