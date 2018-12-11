كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بهجوم انتحاري على فريق من المخابرات الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤول أمني كبير أن هجومًا استهدف أفرادًا من جهاز المخابرات الأفغاني خارج العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء. وأكد المسؤول أن الهجوم قد أودى بحياة ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصاب ستة آخرين. وقال المسؤول إن الهجوم انتحاري واستهدف فريقا من جهاز المخابرات الأفغاني، لكن لم يقدم مزيدا من التفاصيل لرويترز.

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