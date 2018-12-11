كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشورى السعودي: مجلس التعاون سيستمر رغم أساليب قطر السلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زهير الحارثي، عضو بارز فى مجلس الشورى السعودى، إن هناك إرادة سياسية خليجية بقيادة السعودية لبقاء كيان مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات والمخاطر، مشيرا إلى أن المجلس سيبقى قائمًا رغم المصاعب والإشكاليات الداخلية التي تسببت فيها قطر.

وأوضح الحارثى فى تصريحات صحفية أن بقاء التكتل الخليجي مطلب شعبي وضرورة خليجية بغض النظر عن أساليب قطر السلبية، مشيرًا إلى أن هناك مصالح واتفاقيات والتزامات بين دول المجلس ما ينعكس بضرورة الدفع بين اتجاه تعزيزها والبناء عليها من أجل تحقيق تطلعات شعوب دولها.

كما أكد عضو مجلس الشورى السعودى، أن تغيب أمير قطر عن القمة المنعقدة أمس ليس مهما بقدر أهمية أن تستشعر الدوحة فداحة أخطائها والعودة إلى جادة الصواب بالشروع في تنفيذ المطالب الخليجية.

ولفت الحارثي إلى أن دقة المرحلة والظروف الإقليمية تستدعيان تكاتف الدول الأعضاء بما لديها من مقومات للتكامل بما يجعلها قادرة على والمواجهة، مشددًا على أن قطر لابد أن تعى خطورة ما لجأت له من تغريد خارج السرب العربي وأن تترك سياسة التمرد التي اتبعتها وتضخم الأنا ، والتي كان لها دور كبير فيما آلت إليه الأحداث الآن.

وأضاف الحارثى أن السياسة القطرية أضرت كثيرًا بالمنظومة الخليجية، وباتت تشكل سياساتها تهديدا للأمن الجماعي الخليجي، وبالتالي هي مطالبة باستيعاب خطورة ما تقوم به كون دول الخليج لن تسمح بالمساس بأمنها واستقرارها.