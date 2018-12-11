كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تزيح قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بيانات مؤسسة "رفينيتف" المختصة ببيانات الأسواق المالية والبنية التحتية، الاثنين، أنه لأول مرة في نوفمبر، لم تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث إن أستراليا تجاوزتها لتصبح في المركز الأول.

وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.

وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15%، مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات قطر 3% لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.

وتأتي الزيادة في الصادرات الأسترالية بعد بدء عدد من مشاريع التصدير في البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكان أحدثها مشروع Ichthys قبالة سواحلها الشمالية.

من جانبه، قال نيل بيفيردج المحلل في شركة سانفورد بيرنشتاين إن أستراليا ستعزز مكانتها مع بدء العمل في المشروع الجديد الأخير "بريلود" لشركة رويال داتش شل في العام المقبل.