كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| بركسيت: 7 سيناريوهات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحديا صعبا يوم الثلاثاء، حين يصوت الأعضاء في مجلس العموم البريطاني على الاتفاق الخاص بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وكان عدد كبير من نواب البرلمان قد عبروا عن رفضهم لهذا الاتفاق حتى من داخل حزب المحافظين، مما يضع زعيمة الحزب ماي في مأزق صعب قد يعصف بمستقبلها السياسي، بحسب موقع بي بي سي.
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