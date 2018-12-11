الكاميرون تقر: بونغو تعرض لسكتة دماغية قبل نقله إلى المغرب

كشفت الحكومة الغابونية، لأول مرة بشكل رسمي، عن خلفيات مرض رئيسها علي بونغو، والذي يغيب عن البلاد منذ 24 من شهر أكتوبر الماضي، ونقل من السعودية للاستشفاء في العاصمة الرباط بدعوة من الملك محمد السادس.
وقال نائب الرئيس الغابوني، بيير كلافر ماكانكا موسافو، حسب ما نقلته مجلة “جون أفريك”، إن الرئيس علي بونغو أونديمبا تعرض لحادث دماغي “AVC”، مضيفا أنه “لا يمكن لأحد أن يفرح بمرض أو موت شخص آخر، ومن لم يسبق له أن تعرض لحادث دماغي، فليحمد الله أنه لا يعرفه”.
نائب الرئيس، خرج للحديث بشكل علني عن مرض بونغو، لأول مرة أمام الشعب الغابوني، مباشرة بعد زيارته للرئيس في الرباط، خلال الأسبوع الماضي، ضمن فريق من الوزراء والمسؤولين الغابونيين، لعيادة الرئيس بونغو في فترة نقاهته.
وتعرض الرئيس الغابوني لوعكة صحية بعد حلوله بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر “دافوس الصحراء”، ليتم إدخاله إلى أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تعلن زوجة الرئيس عن قراره قبول دعوة الملك محمد السادس واستكمال رحلة علاجه في المغرب.
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