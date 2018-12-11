الأردن .. توقيف صاحب موقع إخباري معروف بتهمة الإساءة للسيد المسيح

الخليج 365/ بغدادقرر المدعي العام في العاصمة الأردنية عمان، توقيف ناشر موقع "الوكيل" الإخباري، الإعلامي محمد الوكيل أسبوعا على خلفية شكوى حول نشره صورة على "فيسبوك" "اعتبرت مسيئة للسيد المسيح".

وأفادت صحيفة الغد الأردنية بأن "مدعي عمان العام وجه اليوم الاثنين، للوكيل 7 تهم من بينها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، كما قرر أيضا توقيف محررة الأخبار التي نشرت الصورة أسبوعا على ذمة التحقيق".



وكان موقع "الوكيل" الإخباري قد نشر السبت الماضي، صورة تتضمن رسم العشاء الأخير للسيد المسيح وبجانبها صورة للشيف التركي المشهور بطريقته برش الملح على الطعام، إضافة إلى وسم صورة السيد المسيح على قدم أحد الحضور في الصورة.

وقبل إلقاء السلطات الأردنية القبض عليه، كان الإعلامي الأردني محمد الوكيل قد حذف الصورة، ونشر بيان اعتذار، أكد فيه أن ما حصل غير مقصود من أحد العاملين في الموقع، وعلى الرغم من ذلك فقد اتخذ الإجراء الإداري اللازم بحق الوكيل.

