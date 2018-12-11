انت الان تتابع الأمم المتحدة: نحتاج 5 مليارات دولار لإغاثة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٤ ص

المجاعة في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها بحاجة إلى 5 مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لحوالي 20 مليون يمني في 2019، أي لـ70% من سكان البلد الغارق في حرب أهلية مدمرة، ومن جانبه صرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، بأن المنظمة تحتاج كل عام لمليار دولار إضافي لتوفير المساعدات الإنسانية في اليمن، مضيفا: "أنه وبمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة سيعقد مؤتمر للمانحين في جنيف في 26 فبراير"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وتابع لوكوك: "القتال مستمر على الأرض، حتى وإن بدا أن حدة المعارك تراجعت"، معربا عن أمله في أن تتكلل مفاوضات السلام الجارية برعاية الأمم المتحدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني بالنجاح. واستنكر مجددا العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في اليمن، مشددا على أنه بالإضافة إلى