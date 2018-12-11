صحف الإمارات تبرز خطاب ماكرون وتهديد منزل عباس

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف أبرزت إصرار السلطات القطرية على مواصلة تدخلاتها في قطاع غزة رغم رفض السلطة الفلسطينية وأعلنت أنها اقترحت بناء مطار في القطاع تحت إشراف قطري وإسرائيلي مشترك

تنوعت اهتمامات وعناوين صحف الإمارات الصادرة، اليوم الثلاثاء، إذ استعرضت خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تناولت تطورات الأوضاع في فلسطين بالإضافة إلى المباحثات اليمنية في السويد، وتحت عنوان "ماكرون يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور"، ذكرت صحيفة "البيان" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، أمس الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل، وفي خطابه وعد ماكرون بسلسلة إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه سيتم رفع الأجور من دون أن تتحمل الشركات أي تكلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية من 2018 وإلغاء زيادة الضرائب على بدلات التقاعد لمن يتقاضون أقل من 2000 يورو شهريا. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن قصر الإليزيه، أعلن مساء الإثنين، أن ماكرون سيستقبل يومي الثلاثاء والأربعاء،

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه سيتم رفع الأجور من دون أن تتحمل الشركات أي تكلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية من 2018 وإلغاء زيادة الضرائب على بدلات التقاعد لمن يتقاضون أقل من 2000 يورو شهريا. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن قصر الإليزيه، أعلن مساء الإثنين، أن ماكرون سيستقبل يومي الثلاثاء والأربعاء، ممثلي البنوك وكبريات الشركات ليطلب منهم "المشاركة في الجهد الجماعي" لمواجهة الأزمة الناجمة عن احتجاجات "السترات الصفراء". وجاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعد قول ماكرون مساء الإثنين، إنه يريد من رؤساء الشركات الفرنسية "أن يدفعوا ضرائبهم في فرنسا" وإنّه يعتزم مكافحة "الامتيازات غير المبررة والتهرب الضريبي". وبالانتقال إلى فلسطين، كشفت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "إسرائيل تقتحم رام الله وتعبث بالمؤسسات وتهدد منزل عباس"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، ووصلت إلى المنطقة الصناعية في البيرة، وداهمت عشرات المحال التجارية، والمؤسسات، والبنايات السكنية، وصادرت كاميرات المراقبة لعدد من المحال التجارية، كما أغلقت منطقة المستحضرات الطبية في البالوع، ونصبت حواجز، ومنعت المواطنين من التحرك في المنطقة، وأطلق الجنود قنابل الغاز نحو المركبات التي تقترب من حواجزها في البالوع والمصايف، كما اقتربت دبابات إسرائيلية من منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشارت الصحيفة إلى اقتحام الاحتلال، مبنى وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في حي المصايف بمدينة رام الله، ومنعت الموجودين بداخله من مغادرته، ودققت في هويات الموظفين الموجودين في مكاتبهم ومنعتهم من مغادرته، واحتجزتهم في مكتب التحرير، كما اقتحمت غرفة الخوادم الإلكترونية في قاعة التحرير واستعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة في الوكالة، واتخذت من غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين يحيطون بالمبنى، واستهدفت قوات الاحتلال الموظفين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية. وحول تطورات المباحثات اليمنية المنعقدة في السويد، أوضحت صحيفة "الوطن" أن وفد الحكومة أكد رفض الشعب اليمني كل ما ينتقص من سيادة الدولة، وذلك في معرض الرد على مبادرة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، بخصوص مدينة الحديدة ومينائها. وقالت مصادر على إطلاع بالمفاوضات، إن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع إجراءات بناء الثقة وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية، معتبرة أن كل ما ينتقص من سيادة الدولة وسلطاتها القانونية على مؤسسات الدولية، محل رفض من الشعب اليمني. وأفادت "الخليج" بأن جريفيث أكد أن "قضية الحديدة صعبة للغاية"، وتمثل محور محادثات اليمن المنعقدة في السويد، كاشفا عن أن "إعلان اتفاق تبادل الأسرى، سيتم خلال اليومين المقبلين". وتحت عنوان "قطر تصر على انتهاكاتها في غزة وتقترح إنشاء مطار بإشراف مع إسرائيل"، ذكرت "الاتحاد" أن السلطات القطرية تصر على مواصلة تدخلاتها في قطاع غزة رغم رفض السلطة الفلسطينية، وأعلنت أمس على لسان مبعوثها ما يسمى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أنها اقترحت بناء مطار في القطاع تحت إشراف قطري وإسرائيلي مشترك.

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