انت الان تتابع بعائد 11.25%..تفاصيل حساب توفير المعاش بالبنك الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يعد حساب ادخار المعاش من حسابات التوفير الهامة التى يلجأ إليها أصحاب المعاشات بهدف توفير مدخراتهم والحصول على عائد شهرى مناسب يكفى احتياجاتهم المادية

تتنافس البنوك العاملة فى مصر خلال الآونة الأخيرة على تقديم أفضل العروض والخدمات الجديدة لإرضاء عملائها، إلى جانب جذب فئات أخرى وهم صغار المدخرين. ويأتى ذلك فى ضوء قيام الحكومة بتفعيل فكرة الشمول المالى، من خلال الاهتمام الأكبر بشريحة محدودي ومتوسطي الدخل وكذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان وصول الخدمات المالية إليهم. والشمول المالي، هو إتاحة الخدمات المالية "حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرها" لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفرادا، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات.

وحسابات التوفير أو الادخار، عبارة عن حسابات مصرفية تسمح للعميل تحريكها في أي وقتٍ سحباً وإيداعاً ولا تخضع لمدة محددة، كما تمنح العميل وسيلة آمنة لحفظ أمواله. فيما تقدم غالبية هذه الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع في الحساب، كما تختلف طريقة حساب الأرباح بحسب العقد المبرم مع البنك، فقد تحتسب يومياً

وحسابات التوفير أو الادخار، عبارة عن حسابات مصرفية تسمح للعميل تحريكها في أي وقتٍ سحباً وإيداعاً ولا تخضع لمدة محددة، كما تمنح العميل وسيلة آمنة لحفظ أمواله. فيما تقدم غالبية هذه الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع في الحساب، كما تختلف طريقة حساب الأرباح بحسب العقد المبرم مع البنك، فقد تحتسب يومياً أو شهرياً. وهناك بعض المصارف تمنح عملاءها بطاقات صرف آلي عند فتح حساب توفير، ولكن بعض الحسابات قد لا تمنح دفتر شيكات لمثل هذا النوع من الحسابات. اقرأ أيضا: إذا كنت مغتربا..كيف تحصل على «معاش شهري» من التضامن؟ ونعرض فى هذا التقرير تفاصيل حساب توفير المعاش من البنك الأهلى المصرى: المزايا المزايا - الحد الأدنى لفتح الحساب: 5 آلاف جنيه. - الحد الأقصى: مليون جنيه لإجمالى رصيد مبلغ مكافأة نهاية الخدمة مع العائد. - يتيح حساب توفير المعاش سهولة السحب والإيداع من وإلى الرصيد في أي وقت بدون حد أدنى. - يتيح البنك إمكانية تحويل المعاش على الحساب واستثماره. - يعد الحساب أفضل وسيلة لاستثمار كل المبالغ التي يحصل عليها المحالون للمعاش سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. تفاصيل حساب ادخار المعاش تفاصيل حساب ادخار المعاش قال أحد ممثلى خدمة العملاء فى البنك الأهلى المصرى لـ"التحرير"، إن حساب ادخار المعاش يوفر للأفراد المتقاعدين والمحالين للمعاش العديد من المزايا، لافتا إلى أن هناك إقبالا ملحوظا من قبل العملاء على فتح مثل هذه الحسابات. وأضاف أن معدل العائد على حساب ادخار المعاش يبلغ نحو 11.25%، ويصرف شهريا، موضحا أن هذا الحساب يتم فتحه للمصريين فقط، بشرط أن يكون بالعملة المحلية. وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة لفتح الحساب، أوضح ممثل خدمة العملاء فى البنك الأهلى، أنها تتمثل فى وجود أصل بطاقة الرقم القومى، وتقديم نسخة منها لموظف البنك، إلى جانب ضرورة وجود خطاب من جهة العمل موجه للبنك، على أن يكون موضحا فيه المبلغ النهائى لمكافأة نهاية الخدمة. اقرأ أيضا: «تحويشة بزيادة» حساب جديد من بنك مصر يبدأ بـ100 جنيه من ناحية أخرى بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، أمس صرف معاشات شهر ديسمبر الجارى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك، وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، إلى جانب إعطاء تعليمات للبنوك بتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظامه من المنافذ المختلفة. ووجهت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.3 مليار جنيه، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من أول ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر 2018. اقرأ أيضا: «ITM» شكل جديد لماكينات الصرف وخدمة عملاء البنوك

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