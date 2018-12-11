أمريكا تفرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٥ ص

ترامب وكيم

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شمالين بينهم أحد كبار مساعدي الزعيم كيم جونج أون بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والرقابة، قائلة إن العقوبات شملت ريونج هاي تشوي وهو مساعد قريب من كيم ويرأس إدارة التنظيم والتوجيه بحزب العمال الكوريين الحاكم، وكيونج ثايك جونج وزير أمن الدولة، وكوانج هو باك مدير إدارة الدعاية. ولم يتضح ما إذا كان قرار فرض عقوبات على الرجال الثلاثة له صلة بالدبلوماسية النووية بين أمريكا وبيونج يانج التي لم تحقق تقدما يذكر منذ اجتماع دونالد ترامب وكيم في سنغافورة.

وتجمد العقوبات أي أصول قد تكون لهؤلاء المسؤولين تحت الولاية القضائية الأمريكية وتحظر عليهم بصفة عامة إجراء أي معاملات مع أي شخص في الولايات المتحدة، وجرى الإعلان عنها بينما أصدرت وزارة الخارجية تقريرا نصف سنوي بشأن انتهاكات كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو، في بيان، رافق إصدار