انت الان تتابع أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٥ ص

شهدت أسعار مواد البناء خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا، تأثرا بتراجع حجم المبيعات بالسوق المحلية وزيادة حجم المعروض خلال الفترة الماضية، وتمثل الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر نحو 62 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 84 مليون طن في عام 2020، بينما تحتل مصر المركز الـ12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت، وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 370 مليون دولار خلال العام الجاري، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

أسعار الحديد اليوم: سجل حديد عز 12350 جنيها للطن، وبشاي 12230 جنيها للطن، والعتال وعطية والمراكبي والكومي 12250 جنيها للطن، بينما سجل حديد المعادي 11950 جنيه للطن، والعشري والجيوشي ومصر إستيل 12350 جنيها للطن، بينما سجل حديد أركو 9800 جنيه للطن. اقرأ أيضا: بعد تراجع أسعاره.. سوق الأسمنت ينتظر انتعاشة