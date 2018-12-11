انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢١ ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، نتيجة ثبات سعر الأوقية عالميا، ليسجل سعر الأونصة نحو 1247 دولارا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 622 جنيها. عيار 24: 711 جنيها. عيار 18: 533 جنيها. عيار 14: 415 جنيها. سعر جنيه الذهب: 4976 جنيها. سعر الأوقية: 1247 دولارا. اقرأ أيضا: الحياة تعود لأسواق الذهب..و«شبكة العروسة» السبب وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل نحو