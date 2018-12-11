هجوم انتحاري يقتل 4 ويصيب 6 من جهاز المخابرات الأفغانية

لقي اليوم الثلاثاء 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في هجوم انتحاري استهدف عناصر من جهاز المخابرات الأفغانية خارج العاصمة كابول.

يأتي هذا بعد أن أعلن مسؤولون أفغان، الأحد الماضي، مقتل قائد كبير بحركة طالبان الإرهابية في إقليم هلمند جنوبي البلاد، خلال عملية مشتركة لقوات خاصة أفغانية وأمريكية.

وأكد عناصر من طالبان بإقليم هلمند وإقليم قندهار المجاور مقتل الإرهابي، فيما لم يصدر تأكيد مبدئي من الجيش الأمريكي، الذي قال إنه "يبحث" الواقعة.

واعتبر مسؤولون أفغان مقتل الملا منان نجاحا كبيرا، فهو الرجل الذي قاد إرهابيي طالبان في إحكام سيطرتهم على هلمند خلال السنوات التالية لانتهاء معظم المهام القتالية الدولية في 2014.

وجاء تقرير مقتل منان في الوقت الذي تسعى فيه كل من القوات الأمنية المدعومة من الغرب وطالبان لاكتساب قوة دفع، في الوقت ذاته الذي تتكثف الجهود لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء حرب دائرة منذ 17 عاما في أفغانستان.