هل ينبغي للركاب البدناء دفع ثمن مقعدين بالطائرة؟

دبي - بواسطة محمد فارس بعد تصريحات صحفية مثيرة أدلى بها في وقت سابق مايكل أوليري رئيس شركة "راين اير" الإيرلندية منخفضة التكلفة بخصوص فرض ضريبة على البدانة، عاد الحديث من جديد عن إمكانية دفع الركاب البدناء ثمن مقعدين بالطائرة بدل مقعد واحد. © Bergringfoto/Fotolia Provided by Deutsche Welle

لا توجد مساحة كافية للأقدام في أغلب الطائرات والمقاعد ضيقة. وهذا يمكن أن يكون غير مريح للركاب طويلي القامة والبدناء وحتى أحيانا للجالسين بجوارهم.

مايكل أوليري، رئيس شركة طيران "ريان اير" الإيرلندية منخفضة التكلفة، الشهير بتصريحاته المثيرة للجدل كان قد دعا مرة إلى فرض ضريبة على البدانة، رغم أن الشركة الإيرلندية لم تنفذ الخطة قط. ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الركاب البدينون لاستقلال رحلة جوية أكثر راحة وأمنا؟ هل ينبغي أن يحجزوا مقعدين؟

شاهد أيضاً: تحطم جزئي لمحرك طائرة في الجو

مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



إعادة تشغيل الفيديو التالي وفد الحكومة اليمنية: تقدم ملموس في ملف تبادل الأسرى أعلن وفد الحكومة اليمنية، المشارك في مشاورات السويد، حصول تقدم ملموس في ملف تبادل الأسرى والمختطفين، مشيرا إلى تحديد مواعيد نهائية، للتنفيذ في مطاري صنعاء وسيئون. سكاي نيوز عربية

أستراليا تزيح قطر عن عرش مصدري الغاز المسال أكدت بيانات لمؤسسة رفينيتف المالية، أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال فى العالم لأول مرة في نوفمبر المنصرم. وأظهرت البيانات تراجعا في صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال 3%. سكاي نيوز عربية

258 مليون مهاجر حول العالم 258 مليون مهاجر حول العالم بسبب الحروب والجفاف والفساد وأسباب أخرى، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر لإقرار اتفاق عالمي للتعامل بشكل أفضل مع تدفقات المهاجرين. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

تقول كارولا شيفلر من الرابطة الألمانية لصناعة الطيران: "لا يتم سؤال أي راكب عن وزنه عند الحجز". وتضيف: "يعود الأمر للركاب فيما يتعلق بحجز مقعدين أو التوجه لفئة أخرى ذات مقاعد أكبر أو اختيار مقعد في المنتصف".

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

ويختلف حجم المقاعد بحسب الشركة والدرجة، وبالتالي من المنطقي الاطلاع على هذا عند حجز رحلة جوية نظرا لأنه من المتوقع أن يفتح كل الركاب طاولاتهم القابلة للطي، إلى جانب، إنزال أذرع المقاعد عند الإقلاع والهبوط.

وتقول شيفلر: "في الرحلات طويلة المسافة غالبا ما تكون هناك مساحة في درجة رجال الأعمال أو الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون هذا بديل جيد وأكثر راحة للركاب الطويلي القامة والبدناء". إلا أنه، بالطبع، مثل هذه الراحة يمكن أن تكون باهظة التكلفة.

ر.م/ه.د ( د ب أ)