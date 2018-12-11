ماكرون يُخمد الثورة الفرنسية بقرارات عاجلة.. وردود فعل مفاجئة من متظاهري "السترات الصفراء"

كتب: ضياء السقا

بعد المظاهرات العنيفة لأصحاب السترات الصفراء، التي شهدتها شوارع فرنسا، لأكثر من 4 أسابيع، اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية، في محاولة أخيرة لإخماد الثورة الفرنسية، واسترضاء المحتجين.

وأعلن ماكرون، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، أن العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدره 100 يورو، وسيتم اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من ألفي يورو.

ووعد الرئيس الفرنسي بإجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي "حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة".

كما شملت قرارت الرئيس الفرنسي إلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافي، في ظل عمل العديد من الفرنسيين ساعات إضافية لتحسين دخولهم.

وقرر ماكرون إلغاء ضريبة المساهمة الإجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهريا، مطالبا أرباب العمل بدفع علاوات معفاة من الضرائب للعاملين للتخفيف عنهم وسط الظروف الصعبة التي تمر بها فرنسا.

وأقر ماكرون بمسؤوليته في إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين، لكنه قال إن "العنف والشغب لا يمكن أن يبررا".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده "تعيش حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية".

رد فعل السترات الصفراء على خطاب ماكرون

وفي أول رد فعل لمتظاهري السترات الصفراء، على خطاب ماكرون، قال بنيامين كوشي، ممثل الحركة، إن التدابير التي أعلن عنها الرئيس لا تحقق كل المطالب التي خرجوا من أجلها.

وأضاف كوشي في تصريحات لصحيفة "لو فياجرو" الفرنسية أن الـ100 يورو التي أعلن عنها ماكرون جيدة بالنسبة لمن يدخنون، ولكن بالنسبة للفقراء أصحاب المرتبات الضعيفة فلن تضيف لهم شيئا.

كما تسائل ممثل الحركة عن مصير ضريبة الكربون على سفن الشحن والطائرات، وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها المواطنون.

وفي سياق متصل، كشفت إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية، أن متظاهري السترات الصفراء اعتبروا خطاب ماكرون مخيبا للآمال، وعبثيا.

ودعت الحركة للموجة الخامسة من الاحتجاجات المقرر لها السبت المقبل، وأكد أحد الأشخاص ممن يرتدوا السترة أن "المعركة لم تنته بعد".

من جانبه دعا الاتحاد العام للعمل في فرنسا، لتعبئة جديدة الجمعة المقبلة، في ظل عدم كفاية القرارات التي اتخذها الرئيس الفرنسي.

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن فيليب مارتينيز الأمين العام للاتحاد العام للعمال، وجه بالمشاركة مع السترات الصفراء في مظاهرات الجمعة المقبلة.

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وازدات حدة العنف المتبادل بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري "السترات السفراء"، السبت الماضي، رغم تراجع الحكومة في وقت سابق عن تطبيق قرار فرض الضرائب على المحروقات.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماكرون إن الزيادة المقررة على ضريبة الوقود لن يتم تطبيقها في عام 2019.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، قد أعلن من قبل أن رفع الضرائب سيتأجل لمدة ستة أشهر من أول يناير المقبل.

ولم يهدأ المتظاهرون عقب تجميد قرار زيادة الضرائب على المحروقات، بل طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور، وأبدوا اعتراضهم على خروج فرنسا من عضوية الاتحاد الأوروبي، كما رفعوا سقف مطالبهم إلى رحيل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن السلطة.

وخرجت تظاهرات حاشدة السبت في مسيرة إلى قصر الإليزيه، للمطالبة بإسقاط الرئيس، وجرت مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع فى محاولة لإبعاد مئات المحتجين.

كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين احتشدوا حول منطقة التسوق الراقية وقوس النصر وسط العاصمة الفرنسية.

وشهدت فرنسا عمليات تدمير وتخريب واسعة تصاعدت خلالها حدة العنف، بين المشاركين من أصحاب السترات الصفراء والشرطة الفرنسية في محاولة منها لفض المظاهرات، والتي تسببت في تخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة في فرنسا نتيجة أعمال العنف، وعمليات السلب والنهب التي تخللت تلك التظاهرات.

وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتيلين وجرحى واعتقال المئات من أصحاب السترات الصفراء.

وفي سياق متصل، أعلن إدوار فيليب، رئيس الحكومة الفرنسية في تصريحات لفرانس 24، ارتفاع عدد المعتقلين فى باريس إلى أكثر من 700 معتقل، خلال احتجاجات "السترات الصفراء" التي تدخل أسبوعها الرابع ضد سياسات الرئيس ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.

وتشهد فرنسا حالة من التأهب القصوى، في مختلف أنحاء البلاد، كما تم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب أعمال النهب، وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.

تفاصيل الأزمة

وازدادت حدة التظاهرات التي شهدتها فرنسا احتجاجا علي رفع أسعار الوقود، والضرائب، وشهدت باريس أعمال تخريب وسلب ونهب، ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن، أسفرت عن سقوط مئات المصابين والمعتقلين.

وتصاعدت المواجهات بين الأمن الفرنسي والمتظاهرين، واستخدمت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمحاولة تفريق صفوف المحتجين، الذين يهتفون بطلب استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ولم تقتصر المظاهرات في العاصمة باريس، فقط بل شملت جميع أنحاء البلاد، ومنها مدينة مرسيليا التي شهدت حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تقوم بمحاولة تفريقهم عن طريق استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.

سلب ونهب المتاجر والمحالات وإغلاق "قوس النصر"

وفي سياق متصل، أغلقت الشرطة الفرنسية أعلى شارع الشانزليزيه بشكل تام، كما انتشرت عمليات السلب والنهب للمتاجر والمحالات، مما أسفر عن إغلاقها وتضرر المئات من أصحاب الأعمال، كما ازدادت أعمال العنف وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت متحدثتان لرويترز إن محلات جاليرى لافاييت ومتاجر برنتان أغلقت أبوابها فى وسط باريس مع تصاعد حدة العنف فى العاصمة وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيش.

وذكر تلفزيون (بي.إف.إم) أنه تم إغلاق 19 محطة على الأقل لقطارات الأنفاق في وسط باريس السبت وسط امتداد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين من أصحاب السترات الصفراء وشرطة مكافحة الشغب في أنحاء العاصمة مع حلول الليل.

وخيّمت سحابة من الضباب فوق نصب "قوس النصر"، وسط محاولات قوات الأمن إجبار المتظاهرين على التراجع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وذكرت قناة "الحدث" أن متظاهرين فرنسيين حاولوا إطفاء شعلة "الجندي المجهول".

وقررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إغلاق "قوس النصر" الأحد أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد.

وقال وزير الداخلية الفرنسى، إن هناك حركة منظمة يقودها محترفون وراء أعمال الشغب فى باريس.

صحيفة "لوبوان": ما يحدث في فرنسا نذر ثورة

وتحول احتجاج فرنسي على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة إلى شغب، السبت، في العاصمة باريس، وسط اصطدام بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء، في مواجهات اعتبرتها صحيفة "لوبوان" بمثابة نذر ثورة بالنظر إلى المستوى غير المسبوق للعنف والاحتقان.