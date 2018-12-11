التايمز: قرار ماي بتأجيل التصويت على اتفاق البريكست إهانة اها

وصفت صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتها قرار رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ بتأجيل التصويت على اتفاقية خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (البريكست) بأنها "محاولة لكسب بعض الوقت لتظل في منصبها".

ولفتت الصحيفة إلى ان "قرار ماي بتأجيل التصويت على اتفاق البريكست يعتبر إهانة غير لائقة لرئيسة الوزراء التي يبدو من الواضح أنها فقدت السيطرة على حزبها".

ورأت الصحيفة أن ماي تحاول كسب المزيد من الوقت، وأنها لو كانت قد خسرت التصويت اليوم لكانت حصدت تصويتاً بسحب الثقة عنها من حزبها ومن البرلمان أيضاً، وفي الحالتين ستجد نفسها خارج داونيغ ستريت. واعتبرت ان "ماي أمنت نفسها لبضعة أسابيع في محاولة لإجراء بعض التعديلات على الاتفاق كي يتقبله البرلمان وليحميها من تصويت سحب ثقة".