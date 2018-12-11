هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر تضرب بحر إيجة

أفادت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في ​تركيا​ بأن "​هزة أرضية​ بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر ضرب ​بحر إيجة​ بين تركيا و​اليونان​"، لافتةً إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

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