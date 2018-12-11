وزير الخارجية الاردني: الركبان ليس مسؤولية أردنية

بحث وزير الخارجية ​الأردن​ي ​أيمن الصفدي​، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ ونائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لسوريا جول ريبيرن، المستجدات في ​الأزمة السورية​ والجهود المستهدفة لإيجاد حل سياسي لها.

وناقش الجانبان قضية ​اللاجئين​ السوريين، حيث أطلع الصفدي الوفد الأميركي على الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة مليون وثلاثمائة ألف سوري، وشددا على أهمية استمرار ​المجتمع الدولي​ في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين الذين يشجع الأردن عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وبحث الجانبان موضوع تجمع ​الركبان​ للنازحين السوريين في ​الأراضي السورية​، حيث أكد وزير الخارجية الأردني أن الركبان ليس مسؤولية أردنية ويجب أن تحل قضيته في سياق سوري، مشددا على أن الحل الجذري لمشكلة التجمع هو تأمين عودة قاطني التجمع إلى مدنهم وبلداتهم.