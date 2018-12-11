سيناتور أميركي: نسعى للتصويت اليوم على إجراء يحمل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

لفت السيناتور الأميركي الجمهوري ​بوب كوركر​ إلى "اننا نسعى للتصويت اليوم على إجراء يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

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