وزير الطاقة الإيراني: شقينا الطريق لمنتجاتنا نحو روسيا وجيرانها

كشف وزير الطاقة ال​إيران​ي رضا أردكانيان، عن أن "​حكومة​ ​ايران​ صادقت على لائحة انضمام الجمهورية الإيرانية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وشقّت بذلك طريقا لمنتجاتها نحو ​روسيا​ وجيرانها"، مشيراً إلى أنه "بانضمام إيران للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سترتفع صادرات البلاد إلى أسواق ​قرغيزيا​ و​كازاخستان​ وروسيا و​أرمينيا​ و​بيلاروسيا​ ومنها إلى دول العالم الأخرى".

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