درغام: المطلوب ان تقوم كل جهة بملاقاة الجهة الاخرى في منتصف الطريق

اعتبر عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​​أسعد درغام​ أنه "في حال بقي كل فريق متمسك بمواقفه المتشنجة فن نصل إلى حكومة في الوقت القريب"، مشيراً إلى أن "المطلوب ان تقوم كل جهة بملاقاة الجهة الاخرى في منتصف الطريق".

وفي حديث إذاعي، أكد درغام "اننا نعلق آمالا كبيرة على تحرك ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بشأن ​الحكومة​ والأحواء التي نقلوها كل من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ كانت أجواء جيدة و مشجعة"، مشيراً إلى "اننا متفائل على ان الجميع سيتحمل مسؤولياته وأننا سنصل إلى حكومة قبل الاعياد".