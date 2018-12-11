اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أنه "في حال بقي كل فريق متمسك بمواقفه المتشنجة فن نصل إلى حكومة في الوقت القريب"، مشيراً إلى أن "المطلوب ان تقوم كل جهة بملاقاة الجهة الاخرى في منتصف الطريق".
وفي حديث إذاعي، أكد درغام "اننا نعلق آمالا كبيرة على تحرك رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن الحكومة والأحواء التي نقلوها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كانت أجواء جيدة و مشجعة"، مشيراً إلى "اننا متفائل على ان الجميع سيتحمل مسؤولياته وأننا سنصل إلى حكومة قبل الاعياد".
شكرا لقرائتكم خبر عن درغام: المطلوب ان تقوم كل جهة بملاقاة الجهة الاخرى في منتصف الطريق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .