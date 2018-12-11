نائب سوري عن قمة بيروت التنموية: لا قمة من دون سوريا بل قاع

أكد عضو مجلس الشعب السوري فارس الشهابي، أن "كل من رفض دعوة سوريا إلى المشاركة في الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت الشهر المقبل، لن يحلم بدخول الاقتصاد السوري في مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت للتو".
ولفت إلى "أننا سنعمل ما بوسعنا لمنع هؤلاء وكشف شبكاتهم في الداخل وللتذكير لم تعلن سوريا أبدا أنها ترغب بالمشاركة أصلا"، متابعاً: "قال قمة قال، من دون سوريا لا توجد قمة بل قاع".
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