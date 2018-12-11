نائب سوري عن قمة بيروت التنموية: لا قمة من دون سوريا بل قاع

أكد عضو ​مجلس الشعب السوري​ ​فارس الشهابي​، أن "كل من رفض دعوة ​سوريا​ إلى المشاركة في ​الدورة​ الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها ​بيروت​ الشهر المقبل، لن يحلم بدخول ​الاقتصاد السوري​ في مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت للتو".

ولفت إلى "أننا سنعمل ما بوسعنا لمنع هؤلاء وكشف شبكاتهم في الداخل وللتذكير لم تعلن سوريا أبدا أنها ترغب بالمشاركة أصلا"، متابعاً: "قال قمة قال، من دون سوريا لا توجد قمة بل قاع".