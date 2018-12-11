قوى الامن: ضبط 808 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 10/12/2018

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ عن "ضبط 808 مخالفة ​سرعة زائدة​ وتوقيف 108 مطلوباً بتاريخ 2018/12/10 محاولة قتل، مخدرات، سرقة، اطلاق نار ودخول خلسة بتاريخ 10/12/2018".

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