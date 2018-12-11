"فتحي" يطلب التطليق: "مراتي عايزاني اشتريلها سجارتين حشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "فتحي م." بدعوى تطليق ضد زوجته "هاجر س."، أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، يطالب فيها بتطليقها لما وقع عليه من ضرر نفسي تسبب في تدمير منزل الزوجية، بحسب الدعوى.

وبرر الزوج طلبه، قائلًا: "مراتي قالتلي هاتلي سجارتين حشيش معاك وأنت جاي وهاحسبك عليهم، وعرفت أنها بتسرق السجاير بتاعتي".

يقول "فتحي" 32 سنة، إنه تزوج من "هاجر" 29 سنة، منذ 5 سنوات، وأنجبا ابنتهما التي تبلغ من العمر 4 سنوات، مضيفًا أنها كانت دائمة ارتكاب الأخطاء: "رغم ذلك كنت أتحملها لكونها يتيمة، وكي نعيش تحت سقف منزل يحميها من الاحتياج لأحد".

تابع الزوج: "يومًا ما شعرت أنها سرقت نقودي وسجائري، وكلما سألتها تقول لي إني نسيت مكانهم، حتى شعرت وقتها بأن زوجتي تدخن سجائري، وانتظرت بعض الوقت حتى أشاهدها وهى تفعل ذلك، وخلال تلك السنوات كبرت طفلتي التي جعلتني أكمل حياتي من أجلها".

ويكمل: "شوفت مراتي وهي في الحمام بتشرب سجاير، ومخلتهاش تحس أني شوفتها؛ لأني مش هعرف أخليها تبطل، بس حاولت أتكلم معاها عن البنات اللي بتشرب سجاير، وخطورتها وطلبت منها تصارحني لو بتشرب حاجة وهساعدها في الخروج من الأزمة دي".

وتقول زوجته لحظة اعترافها: "أنا بشرب سجاير من زمان، ومش هعرف أبطلها، بس ساعدني يمكن ينفع"، يضيف: "بالفعل حاولت معاها لمدة سنة كاملة، لكن مفيش فايدة، لدرجة أن الأمر وصل إلى درجة أن طلبت مني اشتري لها سجارتين حشيش، وأنا راجع البيت، وهتحاسبني عليهم، والموقف انتهى بالخناق العنيف".

يختتم حديثه: "اتخانقنا في يوم، وهربت من البيت، بحثت عنها كثيرًا ولم أجدها ولم يكن لها أقارب إلا شقيقها الكبير ولم تذهب إليه، شكرت الله على بقاء طفلتي بحضني وفكرت في الطلاق منها، وانتظرتها كي تعود لأشهر طويلة لكنها لم تعود، وحينها قررت التخلص منها عن طريق القضاء، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق".

والدعوة حملت رقم 4402 لسنة 2018، ولا تزال منظورة حتى الآن.