حارس توتنهام يكشف الطريقة الوحيدة لإيقاف ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترف حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هوغو لوريس، بصعوبة إيقاف نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، خلال مواجهة الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لوريس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية "ميسي هو نوع من اللاعبين القادرين على تغيير المباراة، ومن الصعب للغاية مواجهة لاعب مثله".

وأضاف "الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إيقافه، أن نقوم بذلك كفريق، ولا نترك مساحة كبيرة له، واللعب بدفاع قوي، وأن نستغل الفرص التي نحصل عليها".

وتابع "مواجهة برشلونة في كامب نو دائمًا تكون مميزة، وفي ملعب خاص، فالأمر ليس سهلا. سنلعب بكامل طاقتنا، مع الاعتقاد بأننا قادرون على تحقيق الانتصار".