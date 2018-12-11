هازارد يفتح الباب مجددا أمام الانتقال لريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البلجيكي إيدين هازارد عاد لفتح الباب مجددا أمام الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي بعد 18 شهرا، وارتبط اسمه كثيرا بالانضمام لريال مدريد، منذ نهائيات مونديال روسيا، الصيف الماضي.

وقال هازارد، خلال تصريحاته لإذاعة "RMC" الفرنسية "كان هناك بعض المفاوضات مع تشيلسي، ولكنها توقفت، والآن نحن ننتظر".

وأضاف "المدرب ماوريسيو ساري يفكر في كرة القدم مثلي، وعائلتي هنا في لندن، وأنا سأصل لعامي الـ28، ولا أريد أن أندم على أي قرار في نهاية مسيرتي، وسأتخذ قرارا، لا أعلم متى، ولكنني سأتخذه".

وواصل "كما تعرفونني، دائمًا أحببت ريال مدريد، حتى قبل زين الدين زيدان، وسنرى ما سيحدث".

واختتم "كما قلت، سأنهي هذا العام مع تشيلسي، وسيظل هناك عام آخر في عقدي، وسوف نرى".