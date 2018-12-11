المعارضة الأسترالية تطلق تعهدا يتعلق بطالبي اللجوء بحال فوزها في الانتخابات

الخليج 365/ بغدادتعهد زعيم المعارضة الاسترالية بيل شورتن، الثلاثاء، بالاستمرار في سياسة الهجرة الحالية المتشددة المتبعة في بلاده إذا فاز بالانتخابات، مؤكدا الرفض القطعي لقبول طالبي اللجوء الذي يصلون عبر التهريب.

وقال شورتن في تصريحات متلفزة لقنوات أسترالية، إن "حزبة سيستمر بالسياسة التي تتبعا الحكومة الحالية المثمثلة بالحزب المنافس بالانتخابات، وهي ايقاف جميع قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول الى استراليا بالطرق غير الشرعية عبر تهريب البشر عن طريق القوارب".



وأضاف "شورتن ان حزبة سيستمر بتباع هذه السياسة في حال فوزة بالانتخابات المقبلة"، عازيا السبب الى أنها "الحل الامثل للحفاظ على الامن الاسترالي"، حسب تعبيره.

ويؤكد شورتن أن "مصير من يأتي الى بلاده عبر التهريب طلبا للجوء سيكون الاحتجاز في حزر نائية بالمحيط الهادئ وليس له أدنى فرصة بالدخول".

يذكر أن الحكومة الأسترالية تدير عدة منشآت خاصة باحتجاز طالبي وفقا لسياستها الصارمة بشأن الهجرة، فيما تواجه انتقادات كثير من الامم المتحدة ودول العالم نظرا لسوء تلك المراكز، فيما تؤكد السلطات الأسترالية أنها لا تخفي شيئا في هذا الصدد وكل إجراءاتها معلنة، وبالتالي فإن من يختار طريق التهريب للدخول خلسة الى أراضيها سيتحمل عاقبة قراره "الخاطئ".

