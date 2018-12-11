الأردن يقيّد دخول المنتجات الزراعية المنافسة من سوريا

الخليج 365/ بغدادفرض الأردن حظرا على استيراد الحمضيات وزيت الزيتون والبندورة والخيار من سوريا تاركا العنب والتفاح والجزر، بهدف حماية منتجاته الزراعية من تدفق مثيلاتها السورية.

ونقل موقع رؤيا الأردني عن المتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية لورانس المجالي قوله إن "الوزارة سمحت في الوقت الحالي باستيراد العنب والتفاح والجزر من سوريا، لقلة تلك الكميات في السوق الأردنية".



وأضاف "الوزارة منعت استيراد الحمضيات وزيت الزيتون والبندورة والخيار من سوريا"، معللا ذلك "بتوافرها بشكل كبير وبأسعار جيدة في السوق الأردنية".

وشدد الأردن قبل أيام إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه عبر معبر نصيب بعد احتجاج مزارعي الحمضيات الأردنيين على دخول منتجات سورية بطريقة "غير مشروعة" وفقا لمواقع معارضة.

وقالت وزارة الزراعة الأردنية إنها "أصدرت تعليمات للمعبر بعدم إدخال المنتجات الزراعية، إلا بعد إتمام إجراءات تراخيص الاستيراد اللازمة، وضمن الشروط والقوانين"، مشددة على أنها "لن تسمح بإدخال أي محصول بشكل عشوائي يؤدي إلى المساس بالمحاصيل المحلية".

وبيّن رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح أن "حجم الصادرات الزراعية للأردن منذ فتح منفذ نصيب وحتى 15 تشرين الثاني الماضي تجاوزت 17 ألف طن من الخضروات والفواكه، حيث تطورت كميات التصدير منذ الأيام الأولى لعمل المعبر حتى وصلت مؤخرا إلى تصدير نحو 500 طن يوميا من الخضر والفواكه".

